iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Верю, что наш бой состоится": Уайлдер обратился к Джошуа по поводу возможного поединка

Оба экс-чемпиона примут участие в большом вечере бокса в Саудовской Аравии.
Сегодня, 01:08
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа поучаствовали в пресс-конференции, посвященной будущему грандиозному боксерскому шоу, которое состоится 23 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Во время мероприятия "Бронзовый бомбардировщик" обратился к Эй Джею и выразил надежду, что они все же встретятся в ринге после того, как подерутся с Джозефом Паркером и Отто Валлином соответственно.

Читай также: Джошуа, Уайлдер и другие: Грандиозный вечер бокса в Саудовской Аравии официально анонсирован

"Приятно находиться здесь в одном помещении с Джошуа и встретиться с ним лицом к лицу. Желаю тебе всего наилучшего, брат. Я жду, когда мы проведем бой, чувак. Все этого ждут.

Я верю, что наш бой состоится. Время пришло", - сказал Уайлдер во время пресс-конференции.

Ранее Александр Усик сделал прогнозы на бои Джошуа и Уайлдера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

Джошуа, Уайлдер и другие: Грандиозный вечер бокса в Саудовской Аравии официально анонсирован Джошуа, Уайлдер и другие: Грандиозный вечер бокса в Саудовской Аравии официально анонсирован
Промоутер подтвердил, что Джошуа собирается выступить на большом вечере бокса в Саудовской Аравии Промоутер подтвердил, что Джошуа собирается выступить на большом вечере бокса в Саудовской Аравии
Основной защитник сборной Италии рискует пропустить матч с Украиной Основной защитник сборной Италии рискует пропустить матч с Украиной
Квалификация к Евро-2024: Израиль и Швейцария сыграли вничью Квалификация к Евро-2024: Израиль и Швейцария сыграли вничью
Помочь журналистам

Видео

Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс01:08
"Верю, что наш бой состоится": Уайлдер обратился к Джошуа по поводу возможного поединка
Евро-202400:40
Основной защитник сборной Италии рискует пропустить матч с Украиной
Евро-202400:10
Квалификация к Евро-2024: Израиль и Швейцария сыграли вничью
Вчера, 23:59
Евро-202423:59
Израиль не позволил Швейцарии досрочно квалифицироваться на Евро-2024
Евро-202423:28
"Детская мечта": Дубинчак оценил дебютный вызов в сборную Украины
Бокс22:59
"У меня еще не было тяжелых боев": Усик не считает Фьюри самым сложным соперником
Европа22:51
Неожиданный претендент: Бавария готова побороться за Мбаппе
Евро-202422:35
Украинская бригада арбитров обслужит матч Испании в отборе к Евро-2024
Киберспорт22:22
Зинченко вошел в команду недели в EA FC 24
Бокс21:55
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK