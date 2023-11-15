Джошуа, Уайлдер и другие: Грандиозный вечер бокса в Саудовской Аравии официально анонсирован

В субботу, 23 декабря, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится грандиозное боксерское шоу, в рамках которого выступят многие знаменитые бойцы.

Вечер бокса пройдет в дату, когда должны были драться обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри, но их поединок был перенесен.

Как и предполагалось ранее, участниками большого шоу станут бывшие чемпионы в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО).

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Эй Джей встретится в ринге со шведским супертяжеловесом Отто Валлином (26-1, 14 KO).

"Бронзовый бомбардировщик" будет драться с экс-чемпионом мира по версии WBO из Новой Зеландии Джозефом Паркером (33-3, 23 KO).

Также бывший претендент на титул WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) будет противостоять Джарреллу Миллеру (26-0-1, 22 КО).

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0, 11 КО) встретится с Линдоном Артуром (23-1, 16 КО).

Обязательный претендент на титул IBF Филип Хргович (16-0, 13 KO) будет драться с Марком де Мори (41-2-2, 36 KO).

Чемпион по версии IBF в тяжелом весе Джей Опетая (23-0, 18 КО) проведет бой с Эллисом Зорро (17-0, 17 КО).

Фрэнк Санчес (23-0, 16 КО) встретится с Джуниором Фа (20-2, 11 КО), а Арсланбек Махмудов (18-0) - с Агитом Кабайелом (23-0, 15 КО) в супертяжелом весе.

DAZN Boxing

Ранее стало известно, когда объявят дату боя Усик - Фьюри.

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