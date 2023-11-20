iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Менеджер Усика назвал победителя боя Фьюри - Нганну

Климас отметил характер поединка.
Сегодня, 21:16
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри справедливо победил Фрэнсиса Нганну.

По словам функционера, британец столкнулся с проблемами, но заслужил победить.

Читай также: Усик сообщил даст ли реванш Фьюри, если победит в первом бою

"Я переживал за Тайсона, словно это мой боец. Я думаю, что он победил. Это был близкий бой, но я увидел победу Фьюри. Меня очень удивили навыки Фрэнсиса. Возможно, Фьюри не отнесся к нему достаточно серьезно.

Я уверен, что Тайсону было трудно готовиться, поскольку он не знал, что покажет Нганну. Вы не сможете найти какие-либо фрагменты боев Нганну, потому что он никогда не дрался как боксер. Он вышел на сто процентов готовым, поэтому и проделал хорошую работу", - сказал Климас сайту ProBox TV.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

Статьи по теме

"Не такой уж он и маленький": Фьюри внезапно изменил мнение об Усике "Не такой уж он и маленький": Фьюри внезапно изменил мнение об Усике
Промоутер Фьюри: Уверен, что Тайсон будет в лучшей форме против Усика Промоутер Фьюри: Уверен, что Тайсон будет в лучшей форме против Усика
Усик сообщил даст ли реванш Фьюри, если победит в первом бою Усик сообщил даст ли реванш Фьюри, если победит в первом бою
Менеджер Усика объяснил, почему украинец неудобный соперник для Фьюри Менеджер Усика объяснил, почему украинец неудобный соперник для Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202422:39
"Готовы к бою": Харлан забавно поддержала Украину в матче с Италией
Евро-202422:35
Украина и Италия в напряженном первом тайме голов не забили
НБА22:28
Шакил О'Нил готов стать владельцем команды Лас-Вегаса вместе с ЛеБроном
Европа22:24
Наполи продлит контракт с ключевым игроком
НБА22:06
"Я разочарован": тренер сборной Франции прокомментировал старт карьеры Вембаньямы в НБА
Евро-202421:40
Украина - Италия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Киберспорт21:35
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: Monte опережают NaVi
Европа21:32
Бавария засматривается на центрбека Манчестер Юнайтед
Евро-202421:30
Украина - Италия: текстовая онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
Бокс21:21
"Не такой уж он и маленький": Фьюри внезапно изменил мнение об Усике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK