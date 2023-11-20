Менеджер Усика назвал победителя боя Фьюри - Нганну

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри справедливо победил Фрэнсиса Нганну.

По словам функционера, британец столкнулся с проблемами, но заслужил победить.

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"Я переживал за Тайсона, словно это мой боец. Я думаю, что он победил. Это был близкий бой, но я увидел победу Фьюри. Меня очень удивили навыки Фрэнсиса. Возможно, Фьюри не отнесся к нему достаточно серьезно.

Я уверен, что Тайсону было трудно готовиться, поскольку он не знал, что покажет Нганну. Вы не сможете найти какие-либо фрагменты боев Нганну, потому что он никогда не дрался как боксер. Он вышел на сто процентов готовым, поэтому и проделал хорошую работу", - сказал Климас сайту ProBox TV.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).

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