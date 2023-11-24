Промоутер Джошуа рассказал, почему они отказались от 50-миллионного предложения за бой с Уайлдером

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, отреагировал на слова Деонтея Уайлдера о том, что в свое время они отказались от предложения в 50 миллионов долларов за очный поединок.

Представитель британского боксера подтвердил эту информацию, объяснив, почему так получилось.

Читай также: "Это больше, чем Усик": Уайлдер озвучил имя приоритетного соперника

"Честно говоря, это было три-четыре года назад. Никто не приходил к нам с предложением. Мы получили письмо по электронной почте. Мы с Деонтеем дружим, поэтому я не хочу быть жестким, но в том письме говорилось, что они дадут за бой 50 миллионов долларов. Его отправили непосредственно Энтони Джошуа. Он такой подумал: "Что?"

Я ответил и попросил прислать контракт. Они отказались и сказали, что перед этим нужно согласовать условия. Я ответил, что мы не будем их согласовывать, пока не получим контракт. На тот момент я не знал, как он выглядит.

Я не буду ставить себя в положение, когда ты соглашаешься с условиями, а затем получаешь нелепый контракт и не можешь его подписать. Но они так его и не прислали. Есть много причин, почему бой не состоялся, но нам нужно смотреть в будущее", - приводит слова Хирна Daily Mail.

Ранее Уайлдер обратился к Джошуа по поводу возможного поединка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!