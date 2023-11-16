iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Это больше, чем Усик": Уайлдер озвучил имя приоритетного соперника

"Бронзовый бомбардировщик" рассказал, кого хочет видеть своим оппонентом в ринге прежде всего.
Сегодня, 15:58
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что приоритетом для него является поединок против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По мнению американца, его потенциальная встреча в ринге с британцем должна стать крупнейшим событием в боксерском мире.

Читай также: Джошуа, Уайлдер и другие: Грандиозный вечер бокса в Саудовской Аравии официально анонсирован

"Все к этому идет. Прошло много времени, и теперь для всех, для всего мира этот бой может состояться.

Это крупнейший поединок в мире. Это больше, чем Усик. В мире нет более значимого боя, независимо от того, какой это вид единоборств.

Я против Джошуа - это то, о чем люди говорили, это то, из-за чего фанаты преследовали меня и его. И надеюсь, скоро болельщики смогут сказать "наконец-то", - приводит слова Уайлдера Sky Sports.

Ранее Уайлдер обратился к Джошуа по поводу возможного поединка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

"Я стану трехкратным чемпионом": Джошуа отреагировал на дерзкое заявление Валлина "Я стану трехкратным чемпионом": Джошуа отреагировал на дерзкое заявление Валлина
"Его карьера подходит к концу": Валлин унизительно обратился к Джошуа "Его карьера подходит к концу": Валлин унизительно обратился к Джошуа
"Верю, что наш бой состоится": Уайлдер обратился к Джошуа по поводу возможного поединка "Верю, что наш бой состоится": Уайлдер обратился к Джошуа по поводу возможного поединка
Довбик прокомментировал слухи об интересе к нему топ-клубов Довбик прокомментировал слухи об интересе к нему топ-клубов
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа17:59
Челси могут лишить очков за финансовые махинации бывшего владельца
НБА17:59
Чемпион мира присоединится к Клипперс после выкупа контракта с Индианой
НБА17:37
Грин получил пять матчей дисквалификации за "объятия" Гобера
Европа17:17
Агент Холанда рассказала, при каком условии норвежец перейдет в Реал
Лига конференций17:15
Названо место проведения перенесенного матча Лиги конференций Маккаби - Заря
Европа16:52
Ризнык: Нам стоит хорошо настроится на матч против Италии
Футбол16:35
Италия потеряла основного защитника перед матчем с Украиной, в сборную довызваны два игрока
Европа16:26
ПСЖ не собирается предлагать улучшенные условия Мбаппе
Бокс15:58
"Это больше, чем Усик": Уайлдер озвучил имя приоритетного соперника
Европа15:56
Футболист Реала пропустит длительный срок из-за травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK