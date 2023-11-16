"Это больше, чем Усик": Уайлдер озвучил имя приоритетного соперника

"Бронзовый бомбардировщик" рассказал, кого хочет видеть своим оппонентом в ринге прежде всего.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что приоритетом для него является поединок против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По мнению американца, его потенциальная встреча в ринге с британцем должна стать крупнейшим событием в боксерском мире.

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"Все к этому идет. Прошло много времени, и теперь для всех, для всего мира этот бой может состояться.

Это крупнейший поединок в мире. Это больше, чем Усик. В мире нет более значимого боя, независимо от того, какой это вид единоборств.

Я против Джошуа - это то, о чем люди говорили, это то, из-за чего фанаты преследовали меня и его. И надеюсь, скоро болельщики смогут сказать "наконец-то", - приводит слова Уайлдера Sky Sports.

Ранее Уайлдер обратился к Джошуа по поводу возможного поединка.

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