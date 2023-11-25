"Способен отправить любого в полет": Усик назвал фаворита боя Джошуа - Уайлдер

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик сделал прогноз на потенциальный бой между бывшими чемпионами Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

По словам украинца, в этом противостоянии он отдает предпочтение американскому боксеру, который может выиграть поединок с британцем за счет своей нокаутирующей мощи.

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"Это был бы феноменальный поединок. Уайлдер уникальный. Если он клинчует, то человек не может сопротивляться.

Я даю 60% на победу Уайлдера. Он панчер, а Джошуа может попасть под его атаку. Деонтей способен отправить любого в полет, когда он его касается. Обычно они улетают", - приводит слова Усика Boxing Social.

Ранее промоутер Джошуа рассказал, почему они отказались от 50-миллионного предложения за бой с Уайлдером.

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