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"Нокаутирует в первом раунде": Экс-чемпион сделал смелый прогноз на бой Джошуа с Уайлдером

Карл Фроч считает, что поединок завершится быстрой досрочной победой.
Сегодня, 10:25
Джошуа и Уайлдер могут в будущем устроить бой / Getty Images
Джошуа и Уайлдер могут в будущем устроить бой / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился ожиданиями от потенциального поединка между экс-обладателями титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

Он выразил уверенность в успехе американского боксера, предположив при этом, что тот должен одержать быструю досрочную победу над британцем в его нынешнем состоянии.

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"Деонтей Уайлдер нокаутирует его за один раунд, я всегда это говорил и до сих пор считаю, что это так. Уайлдер вышел бы в первом раунде в поисках Эй Джея, который и в лучшие времена был неуверенным, но теперь он боится собственной тени. Я думаю, что Уайлдер достанет его сокрушительной бомбой в подбородок, он упадет и просто не встанет.

Сможет он встать или нет, но он не захочет. Именно по этой причине эти двое сейчас не дерутся, потому что, если это произойдет, карьера Джошуа закончится, занавес опустится навсегда. Однако, если он правильно настроится, он определенно сможет выиграть этот бой", - приводит слова Фроча Boxing Scene.

Ранее Чжан Чжилей заявил, что Энтони Джошуа побоялся выйти против него в ринг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Карл Фроч Деонтей Уайлдер

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