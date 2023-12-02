"Я хотел этого боя": Чжилей заявил, что Джошуа побоялся выйти против него в ринг

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей рассказал, что пытался договориться о бое с Энтони Джошуа после его второго поражения от Александра Усика.

Тем не менее, как утверждает китайский боксер, британец отказался от поединка.

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"Это было после его боя с Усиком, где я дрался с Хрговичем в соглавном событии. Моя команда общалась с командой Джошуа. Мои представители даже улетели в Лондон, чтобы встретиться с его людьми.

Исходя из того, что я слышал, я верю, что Эдди Хирну понравилась эта идея, но когда дело дошло до Джошуа и его менеджеров, то я не уверен. Я действительно хотел этого боя. Это я точно могу вам сказать", - цитирует Чжилея Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Чжилей хочет выступить в андеркарде мегафайта Усик - Фьюри.

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