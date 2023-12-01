"Меня называют гипнотизером": Чжилей оставил грозное послание Фьюри

Обладатель временного пояса WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей заявил, что готов провести поединок против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Китайский боксер обратился к британцу, считая, что тот растерял форму.

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"Выступление Фьюри в бою с Нганну многое говорит о его настрое. Я не думаю, что сейчас он думает о боксе. Фьюри занимается маркетингом и пиаром. Он весь в этих делах, а не в боксе. Ты не можешь валять дурака на тренировках. Ты должен тренироваться каждый день.

Меня называют гипнотизером - я могу укладывать людей спать. Я не прочь как следует усыпить Фьюри. Я думаю, что его отец прав: он на спаде, если его внимание направлено за пределы ринга. Но Тайсон может снова подняться, если будет сфокусирован на ринге и зале", - приводит слова Чжилея Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Чжилей хочет выступить в андеркарде мегафайта Усик - Фьюри.

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