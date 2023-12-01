"Устройте этот бой": Чжилей хочет выступить в андеркарде мегафайта Усик - Фьюри

Обладатель временного пояса WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей заявил, что хочет подраться в андеркарде боя за титул абсолютного чемпиона в его дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Китайский боксер намерен оказаться в ринге с Эфе Аджагбой.

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"Как боец я определенно хочу участвовать в самых больших боях. В данный момент крупнейшие поединки проходят в рамках вечеров бокса в Саудовской Аравии.

Я бы хотел выступить в соглавном событии вечера бокса Фьюри - Усик. Сейчас я тренируюсь, у меня нет какой-нибудь информации. У меня нет никаких новостей. Я могу лишь надеяться. Но что касается соперника, я действительно не имею никакого представления, потому что все дерутся с кем-то другим. Я хочу подраться с Эфе Аджагбой. Устройте этот бой", - приводит слова Чжилея Express.

Напомним, бой Усик - Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

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