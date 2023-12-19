Отец Фьюри назвал условие для боя Тайсона с Джошуа

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке своего сына с Энтони Джошуа.

По словам Фьюри-старшего, сейчас этого боя не будет, но, если сойдутся звезды, то Тайсон и Энтони могут оказаться в ринге.

Читай также: Миллер предсказал победителя боя Усик - Фьюри

"У Джошуа есть свои проблемы. И здесь может сложиться ситуация, как с боем Леннокс Льюис - Риддик Боу, который так никогда и не состоялся. Джошуа нужно победить 23 декабря, а затем он подерется с Уайлдером. Ему нужно покорить две вершины, прежде чем он доберется до Тайсона. В конце концов, у него был шанс, не так ли? Но Джошуа его упустил. Из-за всего этого Энтони оказался в скользком положении. Оба его боя - это не просто банановая кожура, его могут победить. У Валлина есть все шансы победить Джошуа.

Так что на сегодняшний день этот бой ушел. Эта птичка улетела. Этот корабль отплыл. Но если Эй Джей продолжит побеждать, если он пройдет Валлина, победит Уайлдера, а Тайсон станет абсолютным чемпионом, то знаете что? Игра продолжится.

Это будет крупнейший бой в истории, который покажут по ТВ. Разве не так воплощаются мечты? Я бы ничего не хотел больше этого. Я думаю, что с этим боем ничто и никогда не сравнится", - сказал Фьюри-старший в интервью Boxing Social.

Ранее Валлин пригрозил сорвать планы Джошуа о поединке с Уайлдером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!