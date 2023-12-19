iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Отец Фьюри назвал условие для боя Тайсона с Джошуа

Энтони должен проделать большой путь, чтобы оказаться в ринге с "Цыганским королем".
Сегодня, 16:50
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Manchester Evening News
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Manchester Evening News

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке своего сына с Энтони Джошуа.

По словам Фьюри-старшего, сейчас этого боя не будет, но, если сойдутся звезды, то Тайсон и Энтони могут оказаться в ринге.

Читай также: Миллер предсказал победителя боя Усик - Фьюри

"У Джошуа есть свои проблемы. И здесь может сложиться ситуация, как с боем Леннокс Льюис - Риддик Боу, который так никогда и не состоялся. Джошуа нужно победить 23 декабря, а затем он подерется с Уайлдером. Ему нужно покорить две вершины, прежде чем он доберется до Тайсона. В конце концов, у него был шанс, не так ли? Но Джошуа его упустил. Из-за всего этого Энтони оказался в скользком положении. Оба его боя - это не просто банановая кожура, его могут победить. У Валлина есть все шансы победить Джошуа.

Так что на сегодняшний день этот бой ушел. Эта птичка улетела. Этот корабль отплыл. Но если Эй Джей продолжит побеждать, если он пройдет Валлина, победит Уайлдера, а Тайсон станет абсолютным чемпионом, то знаете что? Игра продолжится.

Это будет крупнейший бой в истории, который покажут по ТВ. Разве не так воплощаются мечты? Я бы ничего не хотел больше этого. Я думаю, что с этим боем ничто и никогда не сравнится", - сказал Фьюри-старший в интервью Boxing Social.

Ранее Валлин пригрозил сорвать планы Джошуа о поединке с Уайлдером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

Статьи по теме

Миллер предсказал победителя боя Усик - Фьюри Миллер предсказал победителя боя Усик - Фьюри
"Боя не будет, мне жаль": Валлин пригрозил сорвать планы Джошуа о поединке с Уайлдером "Боя не будет, мне жаль": Валлин пригрозил сорвать планы Джошуа о поединке с Уайлдером
"Он боится": Валлин указал на слабости Джошуа "Он боится": Валлин указал на слабости Джошуа
"100%": Паркер предсказал победителя боя Усик - Фьюри "100%": Паркер предсказал победителя боя Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес
Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа19:22
В Барселоне высказались на тему выкупа контрактов Феликса и Канселу
ММА18:51
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа18:30
Рома может усилиться легендой Ювентуса
Бокс18:10
Бокс: расписание боев
Европа17:54
Аутсайдер АПЛ сменит главного тренера
Европа17:50
Хави высказался о перспективах Барселоны на сезон
Европа17:20
Энрике назвал игрока, который находится на вершине футбола
Евро-202417:18
Лидер потенциального соперника сборной Украины на Евро-2024 пропустит турнир
Европа16:58
Бавария продлила контракт с легендой клуба
Европа16:57
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK