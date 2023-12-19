"Боя не будет, мне жаль": Валлин пригрозил сорвать планы Джошуа о поединке с Уайлдером

Шведский супертяжеловес Отто Валлин сделал дерзкое заявление по поводу боя между двумя экс-чемпионами Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером, который, по неофициальной информации, намерены организовать 9 марта следующего года.

Боксер пригрозил разрушить планы британца, отметив, что тот сделал большую ошибку, когда выбрал его в качестве следующего соперника.

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"Мы с Джошуа спарринговали в 2016 году перед его боем с Чарльзом Мартином. Он знает мой уровень. У меня большая воля и большой голод. Поэтому я уверен, что он не смотрит мимо меня. Энтони понимает, что его ждет тяжелый бой, благодаря спаррингам и нашему общению.

Люди продолжают спрашивать меня о поединке между Джошуа и Уайлдером, который должен состояться 9 марта. То есть через два с половиной месяца. Я прямо сейчас заявляю - этого боя не будет. Мне жаль. Я знаю, что люди хотят увидеть его, но Энтони допустил ошибку, когда позвал меня в соперники", - приводит слова Валлина Boxing News 24.

Напомним, что бой Джошуа и Валлина состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее Уайлдер объяснил, почему его бой с Джошуа до сих пор не состоялся.

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