"Он боится": Валлин указал на слабости Джошуа

Шведский представитель супертяжелого дивизиона Отто Валлин поделился мнением о своем будущем сопернике, бывшем чемпионе Энтони Джошуа.

Соперник британца отметил, что тот изменился в худшую сторону и указал на его слабости.

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"Думаю, он потерял уверенность и импульс. Впрочем, Усик был просто лучшим бойцом, но Джошуа выглядел неуверенным в себе.

В начале, когда я дрался с ним, он был таким парнем, который искал и уничтожал, а теперь он боится ударов и поражений.

Я бы сказал, что он по-прежнему один из лучших супертяжеловесов, и он сделал потрясающую карьеру, но сейчас у него наблюдается спад. Я думаю, что он уже достиг своего пика. Мне кажется, что он психологически неустойчив, он не уверен в себе", - приводит слова Валлина Boxing Scene.

Напомним, что бой Джошуа и Валлина состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее Деонтей Уайлдер назвал условие для победы Джошуа над Валлином.

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