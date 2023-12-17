"Это его точка зрения": Джошуа ответил на заявления Валлина о проблемах с психологией

Британский боксер выделил другой фактор, который важен в бою.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа отреагировал на заявления своего соперника Отто Валлина о том, что у него есть проблемы с психологией.

Британский боксер отметил, что у него все нормально, и выделил другой момент, который будет важен для победы в поединке.

Читай также: "Психологически хрупок": Валлин заявил, что Джошуа прошел свой пик

"Я никогда не видел, как кто-то выигрывает бой за счет психологических игр. Ты побеждаешь благодаря тому, что наносишь больше ударов, чем твой соперник, бьешь тяжелее, чем другой человек.

Что я могу сказать? Это его точка зрения. Но в конечном итоге победит тот, кто нанесет больше ударов и попадет тяжелее, а не тот, у кого сложилось определенное мнение о чей-то психологии", - сказал Джошуа в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, что бой Джошуа и Валлина состоится 23 декабря во время большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер объяснил, что нужно Джошуа для победы над Валлином.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!