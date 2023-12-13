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"Будет непросто": Промоутер объяснил, что нужно Джошуа для победы над Валлином

Представитель британца верит в успех своего подопечного.
Сегодня, 11:58
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от будущего боя против Отто Валлина.

Представитель британца отметил, что его клиент должен агрессивно действовать в ринге, хоть будет и непросто одержать победу в противостоянии с левшой.

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"Когда мы говорим, что у Джошуа есть проблемы с левшами, то подразумеваем, что у него были проблемы с Александром Усиком, который, возможно, является первым номером рейтинга pound-for-pound. Впрочем, Валлин хорош. Они спарринговали раньше. Эй Джей побеждал его в любителях, но это было давно.

Да, в идеале тебе не особо хочется драться с левшой, но Джошуа придется иметь дело с Отто Валлином. И мы достаточно верим в навыки Эй Джея, в то, что он примет этот бой и победит. Но сделать это будет непросто. Ему необходимо быть агрессивным в этом бою. Я верю, что он остановит Валлина", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, что бой Джошуа и Валлина состоится 23 декабря во время большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер Джошуа ответил на недовольные высказывания Валлина по поводу опции реванша в контракте на бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Отто Валлин

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