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"Психологически хрупок": Валлин заявил, что Джошуа прошел свой пик

Отто считает, что критика делает британца слабее.
Сегодня, 20:53
Отто Валлин / Getty Images
Отто Валлин / Getty Images

Шведский супертяжеловес Отто Валлин заявил, что Энтони Джошуа морально слабый боец.

По словам шведа, британец сильный спортсмен, но уже не сможет завоевать чемпионский пояс.

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"Джошуа все еще остается одним из лучших в супертяжелом весе. Он сделал себе потрясающую карьеру. Но у него идет спад, и я думаю, что он уже достиг своего пика.

Я считаю Джошуа психологически хрупким, он не уверен в себе. Он поменял тренера, и я думаю, что все может сложиться для него очень жестко. Люди сильно его критикуют, он испытывает большое давление. Поэтому я думаю, что это давит на него", - приводит слова Валлина Daily Mail.

Напомним, Джошуа и Валлин проведут бой 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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