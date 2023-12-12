"Психологически хрупок": Валлин заявил, что Джошуа прошел свой пик

Шведский супертяжеловес Отто Валлин заявил, что Энтони Джошуа морально слабый боец.

По словам шведа, британец сильный спортсмен, но уже не сможет завоевать чемпионский пояс.

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"Джошуа все еще остается одним из лучших в супертяжелом весе. Он сделал себе потрясающую карьеру. Но у него идет спад, и я думаю, что он уже достиг своего пика.

Я считаю Джошуа психологически хрупким, он не уверен в себе. Он поменял тренера, и я думаю, что все может сложиться для него очень жестко. Люди сильно его критикуют, он испытывает большое давление. Поэтому я думаю, что это давит на него", - приводит слова Валлина Daily Mail.

Напомним, Джошуа и Валлин проведут бой 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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