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"Эй Джей тебя размажет": Промоутер Джошуа ответил на недовольные высказывания Валлина

Представитель британца отреагировал на критику шведа по поводу опции реванша.
Сегодня, 01:02
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал поведение перед боем будущего соперника своего подопечного Отто Валлина.

Представитель британского боксера резко ответил шведу, который выразил недовольство наличием в контракте не поединок пункта о реванше.

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"Отто Валлин открыл плитку шоколада, и ему выпал золотой билет. Он получит мультимиллионный долларовый чек. Мои поздравления.

Он получил возможность. Если Валлин победит, то получит еще больший мультимиллионный долларовый чек. Ох, есть пункт о реванше, и ты получишь миллионы долларов?

Валлин получил большой бой. Он болтает как следует. Эй Джей тебя размажет. Посмотрим, кто ментально слаб, 23 декабря в Саудовской Аравии. Мне не нравится то, что он говорит", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Напомним, что бой Джошуа и Валлина состоится 23 декабря во время большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее Валлин объяснил, почему может победить Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Отто Валлин

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