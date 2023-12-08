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"Он уже не тот": Валлин объяснил, почему может победить Джошуа

Шведский боксер рассчитывает на успех в поединке с экс-чемпионом.
Сегодня, 16:34
Энтони Джошуа и Отто Валлин / Getty Images
Энтони Джошуа и Отто Валлин / Getty Images

Шведский представитель супертяжелого дивизиона Отто Валлин поделился мнением о своем будущем сопернике, бывшем чемпионе Энтони Джошуа.

По его словам, британца можно побеждать, поскольку сейчас он является неуверенным в себе и уязвимым.

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"Я просто чувствовал, что он был очень жестким, напряженным и нервным. Это было совсем не похоже на того парня, которого я помнил. Я уже был рядом с ним, но он казался очень неуверенным в себе.

Его уже трижды побеждали. Ни для кого не секрет, что его можно победить. Думаю, что сейчас он еще более уязвим, чем раньше. Его разум в плохом состоянии.

На его плечах лежит очень большое давление, и он действительно это ощущает. Я думаю, для него это тяжело. Раньше он был тем парнем, на которого все равнялись, он был чемпионом. Но сейчас он уже не тот, и я думаю, что для него это тяжело", - приводит слова Валлина Boxing News 24.

Напомним, что бой Джошуа и Валлина состоится 23 декабря во время большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее Деонтей Уайлдер сделал прогноз на бой Джошуа - Валлин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Отто Валлин

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