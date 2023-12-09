"Боятся его поражения": Валлин раскритиковал Джошуа за опцию реванша в контракте на бой

Представитель супертяжелого дивизиона Отто Валлин раскритиковал команду бывшего чемпиона Энтони Джошуа за пункт о реванше в контракте на их предстоящий бой.

По словам шведского боксера, если бы он не согласился на эти условия, то не получил бы поединок с британцем.

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"Мои мысли по поводу пункта о реванше? Я думаю, что это глупо. Джошуа больше не чемпион, поэтому они прописывают реванши только потому, что боятся его поражения. К сожалению, если бы я не согласился на реванш, то не получил бы эту возможность.

Так что я оказался в затруднительном положении, но я хочу драться, поэтому я сделал все, чтобы получить этот бой. Порой в боксе тебе приходится соглашаться на вещи, которые ты не хочешь делать. Вот что произошло в этой ситуации. Но я рад, что получил бой. Если я побью Джошуа раз, то сделаю это снова", - сказал Валлин в комментарии iFL TV.

Напомним, что бой Джошуа и Валлина состоится 23 декабря во время большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее Валлин объяснил, почему может победить Джошуа.

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