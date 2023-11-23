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В контракте на бой Джошуа – Валлин прописан реванш

Второй поединок может состояться при одном условии.
Сегодня, 08:42
Энтони Джошуа и Отто Валлин / Getty Images
Энтони Джошуа и Отто Валлин / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что его клиент может провести два боя с Отто Валлиным.

По словам функционера, британцу нужно победить, чтобы получить поединок с Деонтем Уайлдером, однако, если проиграет, то уже во второй раз окажется в ринге со шведом.

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"Это должна быть сделка на один бой, но продолжение возможно. Многие люди спрашивают: "Почему Джошуа не дерется с Деонтеем Уайлдером 23-го декабря?". Нам предложили вариант с Отто Валлином, когда до боя оставалось шесть недель и мы приняли его.

Кроме того, откуда мы все знаем, что будет дальше. Известно одно точно, что все хотят увидеть бой Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Условие для этого поединка - оба парня должны победить 23-го декабря, а мы пока будем тихо за кулисами работать над сделкой. Надеюсь до того времени, когда Джошуа и Уайлдер победят, мы уже будет иметь план действий.

Есть ли в контракте на бой Джошуа - Валлин пункт о реванше? Да. Зачем нам это? Потому что Джошуа величайшая звезда в спорте",  приводит слова Хирна Boxing News 24.

Бой Джошуа - Валлин пройдет 23 декабря в Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Отто Валлин

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