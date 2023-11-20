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"Пустая трата времени": Известный тренер раскритиковал бой Джошуа с Валлином

Барри Макгиган считает будущий поединок бессмысленным.
Сегодня, 19:18
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Известный тренер Барри Макгиган высказал свое мнение по поводу боя бывшего чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа против Отто Валлина.

По его словам, это проходной и бессмысленный поединок для британца, поскольку все ждали встречи Эй Джея в ринге с Деонтеем Уайлдером.

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"Я считаю, что бой с Отто Валлином - пустая трата времени. Джошуа нокаутирует его за пять раундов.

Мы все хотим увидеть бой Джошуа с Уайлдером, потому что в этом поединке есть опасность. Уайлдер может бить, и он опасен на дистанции.

Почему перед этим они решили провести еще один бой? Это кажется просто бессмысленной тратой времени. Тем не менее, тем самым они продолжают раскручивать свой бой и делают его еще масштабнее", - сказал Макгиган в комментарии Pro Boxing Fans.

Напомним, что бой Джошуа с Валлином состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Отто Валлин

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