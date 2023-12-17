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Уайлдер назвал условие для победы Джошуа над Валлином

Американский боксер предостерег британца от неправильного настроя на бой.
Сегодня, 15:58
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от боя между еще одним экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа и Отто Валлином.

Американский боксер отметил, что считает своего будущего потенциального соперника фаворитом поединка, но для победы британцу нужно правильно настроиться на противостояние со шведом.

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"Мне нравится бой между этими двумя парнями, и пусть победит сильнейший. Я думаю, Джошуа выиграет, если его мысли будут в правильном месте. Если он придет туда с уверенностью в себе, желанием победить и стремлением пойти и сделать необходимое, выполнить свою работу, тогда я вижу, что он выиграет этот бой.

Но если он выйдет в ринг, думая о том, что будет дальше, особенно когда это касается боя со мной, тогда он может оказаться в большой беде. В день боя мы узнаем, но я уверен, что он все сделает правильно, выйдет и победит", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, что бой Джошуа и Валлина состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее Уайлдер назвал альтернативного соперника на случай срыва боя с Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Отто Валлин

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