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"Я и раньше говорил": Джошуа сделал смелое заявление о возможном бое с Фьюри

Британский экс-чемпион высоко оценил свои шансы в противостоянии с соотечественником.
Сегодня, 21:41
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о потенциальном бое против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам Эй Джея, он только убедился в своей способности победить "Цыганского короля" после его неубедительного выступления против Фрэнсиса Нганну.

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"Я и раньше говорил, что побью Тайсона Фьюри, и эта мысль стала лишь крепче после того, как я увидел его бой против Фрэнсиса Нганну.

Это был ненастоящий поединок. Фьюри чуть не избили. Представьте, что я, настоящий боксер, могу с ним сделать, когда придет время", - приводит слова Джошуа журналист Майкл Бенсон со ссылкой на Standard Sport.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер согласовали все условия контракта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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