Промоутер Усика оценил победу Джошуа над Валлином
Представитель украинского чемпиона оставил послание в соцсетях.
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика, в соцсетях поделился эмоциями после победы Энтони Джошуа над Отто Валлином.
"Эй Джей вернулся. Поздравляю. Рад за вас ребята", - написал Красюк в твиттере.
AJ is back. Congrats. Happy for you guys 🥊@anthonyjoshua @EddieHearn— alex.krassyuk (@AKrassyuk) December 24, 2023
Напомним, британец одержал уверенную победу над Валлином, избив соперника так сильно, что бой завершился после пяти раундов.
Ранее Джошуа высказался о возможном поединке против Уайлдера.
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