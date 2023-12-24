Промоутер Усика оценил победу Джошуа над Валлином

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика, в соцсетях поделился эмоциями после победы Энтони Джошуа над Отто Валлином.

"Эй Джей вернулся. Поздравляю. Рад за вас ребята", - написал Красюк в твиттере.

Напомним, британец одержал уверенную победу над Валлином, избив соперника так сильно, что бой завершился после пяти раундов.

Ранее Джошуа высказался о возможном поединке против Уайлдера.

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