Валлин сделал первое заявление после поражения от Джошуа
Швед не стал оправдываться за свое выступление.
Шведский супертяжеловес Отто Валлин прокомментировал свое поражение в поединке против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа.
Валлин опубликовал пост в Instagram, поздравив британца с убедительной победой.
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"Это был не мой вечер, и я проиграл лучшему бойцу. Мои поздравления Эй Джею, желаю ему удачи. Теперь я буду наслаждаться отпуском", - написал Валлин в Instagram.
Ранее сообщалось, что Валлин оказался в больнице после поражения от Джошуа.
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