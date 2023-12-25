Валлин сделал первое заявление после поражения от Джошуа

Швед не стал оправдываться за свое выступление.

Шведский супертяжеловес Отто Валлин прокомментировал свое поражение в поединке против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа.

Валлин опубликовал пост в Instagram, поздравив британца с убедительной победой.

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"Это был не мой вечер, и я проиграл лучшему бойцу. Мои поздравления Эй Джею, желаю ему удачи. Теперь я буду наслаждаться отпуском", - написал Валлин в Instagram.

Ранее сообщалось, что Валлин оказался в больнице после поражения от Джошуа.

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