iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Валлин сделал первое заявление после поражения от Джошуа

Швед не стал оправдываться за свое выступление.
Сегодня, 22:08
Отто Валлин / Getty Images
Отто Валлин / Getty Images

Шведский супертяжеловес Отто Валлин прокомментировал свое поражение в поединке против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа.

Валлин опубликовал пост в Instagram, поздравив британца с убедительной победой.

Читай также: Джошуа оценил вероятность боя с Уайлдером после его поражения Паркеру

"Это был не мой вечер, и я проиграл лучшему бойцу. Мои поздравления Эй Джею, желаю ему удачи. Теперь я буду наслаждаться отпуском", - написал Валлин в Instagram.

Ранее сообщалось, что Валлин оказался в больнице после поражения от Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Скапинцев оценил свой дебют за Нью-Йорк Скапинцев оценил свой дебют за Нью-Йорк
Чемпион Сербии анонсировал товарищеский матч с зенитом Чемпион Сербии анонсировал товарищеский матч с зенитом
У баскетбольного клуба из Франции сгорела домашняя арена У баскетбольного клуба из Франции сгорела домашняя арена
НБА: Нью-Йорк без украинца сенсационно обыграл Милуоки НБА: Нью-Йорк без украинца сенсационно обыграл Милуоки
Помочь журналистам

Видео

Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал
Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

НБА23:39
Скапинцев оценил свой дебют за Нью-Йорк
Европа23:15
Чемпион Сербии анонсировал товарищеский матч с зенитом
Баскетбол22:53
У баскетбольного клуба из Франции сгорела домашняя арена
НБА22:30
НБА: Нью-Йорк без украинца сенсационно обыграл Милуоки
Бокс22:08
Валлин сделал первое заявление после поражения от Джошуа
Европа21:44
Манчестер Сити выставил ценник на Канселу
Европа21:20
Командное обращение: Мудрик поздравил фанатов Челси с Рождеством
Европа20:56
Довбик заинтересовал Атлетико и Барселону
Бокс20:55
"Будем настаивать": Менеджер Чжилея озвучил имя приоритетного соперника
Киберспорт20:35
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi закончили год в ТОП-5, Monte - в ТОП-10
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK