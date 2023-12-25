Валлин оказался в больнице после поражения от Джошуа
Стали известны подробности состояния здоровья шведского боксера.
Шведский супертяжеловес Отто Валлин попал в больницу после боя с бывшим чемпионом Энтони Джошуа, который завершился победой британца.
Как сообщает журналист Крис Мэнникс, в этом противостоянии 33-летний боксер получил перелом носа.
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После поединка шведский боец был госпитализирован и остался в больнице на ночь.
Напомним, что Джошуа одержал победу над Валлином после того, как угол шведа отказался выпускать своего боксера на шестой раунд.
На ISPORT доступно видео лучших моментов и обзор боя Джошуа - Валлин.
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