Джошуа - Валлин: видео лучших моментов и обзор боя

Смотрите на ISPORT подробный видеообзор одного из главных поединков вечера.

В ночь на воскресенье, 24 декабря, состоялся поединок между Энтони Джошуа и Отто Валлином.

Британец с первых минут начал доминировать на ринге, Валлин хоть и пытался отвечать, но Джошуа было не остановить.

Уже в третьем раунде британец отлично попал по сопернику, что того повело по рингу, но Валлин быстро собрался и не дал Джошуа закончить бой.

Однако на долго шведа не хватило, уже в пятом раунде судья принял решение остановить бой и отдать победу Энтони Джошуа.

После боя британский боксер высказался о возможном поединке с Уайлдером.

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