"Не удивлюсь, если Джошуа победит Усика в третьем бою": Роберт Гарсия высказался о трилогии

Авторитетный тренер Роберт Гарсия высказался о форме Энтони Джошуа.

Специалист, который ранее тренировался Энтони, счиает, что Джошуа мог бы победить Александра Усика в их третьем поединке.

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"Джошуа показал невероятное выступление, тем более против крепкого парня. Он выступил здорово. Главное - это его активность. Джошуа выглядит очень уверенным. Раньше он боялся дать волю рукам, но благодаря активности выступил хорошо.

Джошуа - один из самых талантливых бойцов в супертяжелом весе рядом с Усиком, так как Александр победил его дважды, и он очень талантлив. Я считаю, Джошуа вторым среди самых талантливых супертяжеловесов. У него очень большой потенциал, он очень большой и быстрый. Но ему была необходима эта уверенность.

Последний бой показал Джошуа, что это его место. Пусть он и проиграл Усику, но Энтони должен думать, что он лучший. Исходя из того, как дрался Джошуа, я не удивлюсь, если он победит Усика в третьем бою", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, в первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей, а во втором - раздельным.

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