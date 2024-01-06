iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Не удивлюсь, если Джошуа победит Усика в третьем бою": Роберт Гарсия высказался о трилогии

Бывший тренер британца доволен прогрессом Энтони.
Вчера, 23:40
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Авторитетный тренер Роберт Гарсия высказался о форме Энтони Джошуа.

Специалист, который ранее тренировался Энтони, счиает, что Джошуа мог бы победить Александра Усика в их третьем поединке.

Читай также: "Хочу, чтобы он его отлещевал и побил": Роберт Гарсия признался, кого будет поддерживать в бою Усик - Фьюри

"Джошуа показал невероятное выступление, тем более против крепкого парня. Он выступил здорово. Главное - это его активность. Джошуа выглядит очень уверенным. Раньше он боялся дать волю рукам, но благодаря активности выступил хорошо.

Джошуа - один из самых талантливых бойцов в супертяжелом весе рядом с Усиком, так как Александр победил его дважды, и он очень талантлив. Я считаю, Джошуа вторым среди самых талантливых супертяжеловесов. У него очень большой потенциал, он очень большой и быстрый. Но ему была необходима эта уверенность.

Последний бой показал Джошуа, что это его место. Пусть он и проиграл Усику, но Энтони должен думать, что он лучший. Исходя из того, как дрался Джошуа, я не удивлюсь, если он победит Усика в третьем бою", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, в первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей, а во втором - раздельным.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

Статьи по теме

Промоутер Фьюри рассказал, когда может состояться бой с Джошуа Промоутер Фьюри рассказал, когда может состояться бой с Джошуа
Джошуа озвучил дату боя с Нганну Джошуа озвучил дату боя с Нганну
"2024-й будет огненным": Нганну отреагировал на анонс боя с Джошуа "2024-й будет огненным": Нганну отреагировал на анонс боя с Джошуа
Промоутер Джошуа официально объявил о бое против Нганну Промоутер Джошуа официально объявил о бое против Нганну
Помочь журналистам

Видео

Передасист Мудрика в видеообзоре матча Челси – Престон
Передасист Мудрика в видеообзоре матча Челси – Престон

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Теннис01:06
Свитолина - Гауфф: прогноз на финальный матч в Окленде
Европа00:57
Форвард Баварии готов покинуть клуб во время зимнего трансферного окна
НБА00:45
Не Уайлдер: Чжилей назвал боксера, с которым хочет встретиться в андеркарде боя Джошуа - Нганну
00:35
Экстра-лига по футзалу: Сокол обыграл МСК Харьков, Кардинал сыграет с ХИТом
Европа00:29
Реал за пару минут оформил легкую победу и путевку в 1/8 финала кубка Испании
Бокс00:27
Райан Гарсия назвал своего следующего соперника
Бокс00:03
Стали известны потенциальные соперники Паркера
Вчера, 23:55
Формула 123:55
Масштабные перестановки? У 14 пилотов Формулы 1 закончатся контракты после сезона-2024
Бокс23:40
"Не удивлюсь, если Джошуа победит Усика в третьем бою": Роберт Гарсия высказался о трилогии
Украина23:18
Трубин и Лунин - в ТОП-10 самых дорогих вратарей до 25 лет по версии CIES
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK