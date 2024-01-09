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"Я никогда не видел такого": Баколе раскрыл правду о подготовке Фьюри к бою с Нганну

Спарринг-партнер британца раскритиковал "Цыганского короля".
Сегодня, 11:58
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе высказался о поединке Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

По словам спарринг-партнера "Цыганского короля", британец уже думал о бое с Александром Усиком во время подготовки к противостоянию с Нганну.

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"Я был в тренировочном лагере Фьюри. Если вы смотрели мои интервью перед боем, то когда люди спрашивали меня, я говорил, что не удивлюсь, если Нганну уронит Фьюри, ведь Тайсон не был на сто процентов сосредоточен в зале. По моему мнению, подписание контракта на бой с Усиком повлияло на его настрой перед боем с Нганну.

Я никогда не видел, чтобы Тайсон так тренировался. Он проводил в зале 4-6 раундов спаррингов. Возможно, он смотрит это интервью и знает, что не был сфокусирован на 100 процентов. Это не тот Тайсон, которого я знал по подготовке к Кличко, Чисоре и Диллиану Уайту. Он был другим", - приводит слова Баколе Boxing Social.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа официально объявил о бое против Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну Мартин Баколе

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