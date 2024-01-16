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Джошуа: Думаю, люди недооценивают меня

Британец выступил с заявлением касаемо отношения со стороны окружающих.
Сегодня, 22:13
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа верит, что люди его недооценивают.

"Я думаю, что люди недооценивают меня. Они считают, что могут просто оказать на меня давление, потому что ментально я не такой сильный. Несмотря на всю шумиху вокруг Фрэнсиса Нганну, ему все равно придется пройти через меня".

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"Я и сам мощный панчер. Ломаю людям глазницы. Я сломал нос и глазницу Отто Валлину, Роберт Хелениус был избит, а еще я нахер уничтожил карьеру Диллиана Уайта своим апперкотом. Список можно продолжать. Ему придется иметь дело со мной, и именно поэтому бой выйдет хорошим", – заявил британец в интервью журналисту Майклу Бенсону.

Напомним, Джошуа и Нганну проведут бой 8-го марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравии.

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