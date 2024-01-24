"Возможно, Фьюри сбитый летчик": промоутер Джошуа сделал громкое заявление

Хирн высказался о готовности Нганну к бою с британцем.

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением об экс-чемпионе UFC Фрэнсисе Нганну, который проведет следующий бой с его подопечным Энтони Джошуа (27-3, 24 КО).

По словам эксперта, камерунец подойдет в отличной форме к поединку с британцем.

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"Он сбил с ног Фьюри, и это придало веру в него. Мы не знаем, было ли это случайно. Но мы знаем, что уверенность, полученная им после того поединка, подтолкнет его в этом бою.

Мы смотрели тот поединок, и у Бена Дэвисона 10 раундов, чтобы составить план на бой. Возможно, Фьюри – сбитый летчик, мы узнаем это 17 февраля. Очень трудно представить, что ты вступаешь в бой, не зная, что собирается делать твой соперник.

Тебе нужно разбираться по ходу боя. Насколько великий панчер Нганну? Люди говорят нам, что он страшный панчер, но осталась ли у Фьюри способность держать удар? Нам предстоит это выяснить", - приводит слова Хирна Mirror.

Отметим, что Фьюри проведет бой с Александром Усиком 17 февраля. Джошуа и Нганну проведут поединок 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Джошуа.

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