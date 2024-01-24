iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Возможно, Фьюри сбитый летчик": промоутер Джошуа сделал громкое заявление

Хирн высказался о готовности Нганну к бою с британцем.
Сегодня, 16:45
Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением об экс-чемпионе UFC Фрэнсисе Нганну, который проведет следующий бой с его подопечным Энтони Джошуа (27-3, 24 КО).

По словам эксперта, камерунец подойдет в отличной форме к поединку с британцем.

Читай также: Хирн предсказал, в каком раунде Джошуа нокаутирует Нганну

"Он сбил с ног Фьюри, и это придало веру в него. Мы не знаем, было ли это случайно. Но мы знаем, что уверенность, полученная им после того поединка, подтолкнет его в этом бою.

Мы смотрели тот поединок, и у Бена Дэвисона 10 раундов, чтобы составить план на бой. Возможно, Фьюри – сбитый летчик, мы узнаем это 17 февраля. Очень трудно представить, что ты вступаешь в бой, не зная, что собирается делать твой соперник.

Тебе нужно разбираться по ходу боя. Насколько великий панчер Нганну? Люди говорят нам, что он страшный панчер, но осталась ли у Фьюри способность держать удар? Нам предстоит это выяснить", - приводит слова Хирна Mirror.

Отметим, что Фьюри проведет бой с Александром Усиком 17 февраля. Джошуа и Нганну проведут поединок 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

Статьи по теме

"Окажется не по зубам": бывший чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри "Окажется не по зубам": бывший чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Хирн предсказал, в каком раунде Джошуа нокаутирует Нганну Хирн предсказал, в каком раунде Джошуа нокаутирует Нганну
"Победит в девятом-десятом раунде": Мануэль Чарр сделал прогноз на бой Усик - Фьюри "Победит в девятом-десятом раунде": Мануэль Чарр сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Джошуа Непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги
Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Европа18:24
Шахтер поздравил Ястремскую с проходом в полуфинал Australian Open
Европа18:21
Сезар: Винисиус - источник гордости для Бразилии
Формула 118:12
Формула 1. Болиды 2024 года: Альфа Таури представили новое имя команды и дату презентации болида
Европа17:56
Чемпион мира по футболу завершил карьеру в возрасте 31 года
Европа17:53
Легендарный тренер предрек борьбу за Золотой мяч между Мбаппе и Беллингемом
Европа17:50
Марсель близок к подписанию хавбека Боруссии Дортмунд
Биатлон17:28
Киркейде выиграла женскую индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Меркушина - 18-я
ММА17:23
Топурия - Волкановски: Твое время истекло
Европа17:15
Рома готова обменять форварда сборной Италии на крайнего защитника
Другие страны16:55
Кубок африканских наций: Намибия - Мали, ЮАР - Тунис
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK