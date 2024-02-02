"У Усика были проблемы": Фьюри показал свою невероятную форму перед боем с украинцем

Тайсон Фьюри в очередной раз не смог обойтись без укола в адрес Александра Усика.

"Цыганский король" опубликовал в своем Инстаграме селфи, написав под ним, что у украинца были огромные проблемы, ведь он, Фьюри, в прекрасной форме.

"Ничего не поделаешь, травмировался в спарринге. Но могу сказать, что у Усика были проблемы, а я нахожусь в фантастической форме", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что бой Фьюри - Усик не состоится 17 февраля, так как британец получил травму в тренировочном лагере.

Также боксер уже заявил, что намерен сразу взяться за перенос поединка, как только поправится.

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