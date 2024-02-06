Нганну: Я заберу душу Джошуа

Бывший чемпион UFС в тяжелом весе, а ныне начинающий боксер, Фрэнсис Нганну оставил послание для Энтони Джошуа.

"Я не знаю, насколько силен Энтони Джошуа, но я не верю в его мощь. Узнаем это через два месяца. Но я уверен, что произойдет то, чего никто не ожидает: я заберу его душу", – заявил камерунец в интервью High Performance.

Напомним, Джошуа и Нганну проведут поединок 8 марта в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее Нганну отреагировал на отмену боя Усик - Фьюри.

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