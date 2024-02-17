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"С ним покончено": Фроч назвал причину спада Уайлдера

Американский панчер начал употреблять психоактивное вещество.
Сегодня, 14:10
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч заявил, что американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер больше не вернется на элитный уровень.

По словам Фроча, американец изменился, ведь начал употреблять ауяаску - психоделический отвар из лесной лианы.

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"Мне кажется, что с Уайлдером покончено. Он прошел через церемонию аяуаска, которая заставляет твое тело вырабатывать диметилтриптамин. 

Как только ты это делаешь, ты становиться другим человеком. У тебя происходит духовное пробуждение. Ты больше не являешься киллером. Он обрел мир", - приводит слова Фроча Dazn.

Свой последний бой Уайлдер провел 23 декабря, когда проиграл Джозефу Паркеру единогласным решением судей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Деонтей заявил о готовности провести бой с Усиком.

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