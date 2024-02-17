"С ним покончено": Фроч назвал причину спада Уайлдера

Бывший чемпион мира Карл Фроч заявил, что американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер больше не вернется на элитный уровень.

По словам Фроча, американец изменился, ведь начал употреблять ауяаску - психоделический отвар из лесной лианы.

Читай также: Уайлдер назвал причину своего поражения от Паркера

"Мне кажется, что с Уайлдером покончено. Он прошел через церемонию аяуаска, которая заставляет твое тело вырабатывать диметилтриптамин.

Как только ты это делаешь, ты становиться другим человеком. У тебя происходит духовное пробуждение. Ты больше не являешься киллером. Он обрел мир", - приводит слова Фроча Dazn.

Свой последний бой Уайлдер провел 23 декабря, когда проиграл Джозефу Паркеру единогласным решением судей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Деонтей заявил о готовности провести бой с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!