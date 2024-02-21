Флойд Мейвезер отреагировал на слухи о реванше с Пакьяо

Легендарный боксер Флойд Мейвезер высказался о возможном втором поединке с Мэнни Пакьяо.

По словам американца, он не может подтвердить или опровергнуть информацию про реванш.

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"Когда Мэнни Пакьяо говорил об это, ему не следовало этого делать, потому что всему есть свое время и место. Я не буду говорить, что он сказал правду или неправду. Я ничего не должен говорить. Это безумие, что он говорит об этом.

Они дали мне чек на 4 миллиона долларов просто за то, что упомянули мое имя. Кто? Я не хочу подставлять определенных людей, но не забывайте, что Пакьяо стал знаменитым, потому что они говорили, что это парень, который, возможно, сможет отобрать трон у короля. Произошло ли это? Совершенно нет. Был ли наш бой легким? Совершенно", - приводит слова Мейвезера talkSPORT.

Напомним, боксеры провели поединок в 2015 году, тогда американец победил единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что МОК отказал в участии в Олимпиаде легендарному боксеру.

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