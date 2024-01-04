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Мейвезер назвал трех звезд современного бокса

Американец не считает нужным упоминать боксеров тяжелого веса.
Сегодня, 09:10
Флойд Мейвезер / Getty Images
Флойд Мейвезер / Getty Images

Легендарный боксер Флойд Мейвезер высказался о звездах современного бокса.

По словам американца, в тройку лучших входят: Сауль Альварес, Райан Гарсия и Джервонта Дэвис.

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"Сейчас самые популярные боксеры - это парни с тяжелым ударом. Я бы не сказал, что их много. Сейчас в боксе есть только три звезды: Канело, Райан Гарсия и Джервонта "Танк" Дэвис.

Во многих случаях люди думают: "У меня есть титул. Я звезда. У меня два пояса". В наше время бойцы считают, что если у них есть титул, и они заработали пару миллионов долларов, то они звезды. Это не делает тебя звездой.

Способность быть сильным во всех аспектах делает тебя звездой, умение артикулировать, понимание, когда говорить, а когда молчать. Все играет важную роль в том, чтобы сделать тебя именитым бойцом", - сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу InsideFighting.

Ранее сообщалось, что Пакьяо объявил о проведении боя с Мейвезером.

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