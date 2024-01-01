Организатор вечеров бокса в Саудовской Аравии опубликовал фото с Уайлдером и Джошуа

Организатор вечеров бокса из серии Riyadh Season Турки Аль аш-Шейх заинтриговал новой публикацией в Х.

Он выложил у себя фото с бывшим чемпионом в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-3-1, 42 КО) и экс-чемпионом Энтони Джошуа (27-3, 24 КО).

Боксеры могли провести очный бой 9 марта в Саудовской Аравии, однако оба должны были выиграть свои поединки 23 декабря. Джошуа одолел Валлина, а Уайлдер проиграл Джозефу Паркеру.

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