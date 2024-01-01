Организатор вечеров бокса в Саудовской Аравии опубликовал фото с Уайлдером и Джошуа
Турки Аль аш-Шейх является главным инициатором боев на Ближнем Востоке.
Организатор вечеров бокса из серии Riyadh Season Турки Аль аш-Шейх заинтриговал новой публикацией в Х.
Он выложил у себя фото с бывшим чемпионом в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-3-1, 42 КО) и экс-чемпионом Энтони Джошуа (27-3, 24 КО).
December 30, 2023
Боксеры могли провести очный бой 9 марта в Саудовской Аравии, однако оба должны были выиграть свои поединки 23 декабря. Джошуа одолел Валлина, а Уайлдер проиграл Джозефу Паркеру.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!