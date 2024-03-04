"Не слишком беспокоюсь": Джошуа усомнился в проведении боя Усик - Фьюри

Британский супертяж не уверен, что поединок за звание абсолюта в его дивизионе состоится.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о запланированном на 18 мая бое между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Британский боксер заявил, что особо не задумывается об этом поединке, поскольку, по его мнению, он может вообще не состояться.

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"Я каждый день с нетерпением жду, когда вернусь в зал и продолжу развивать свои навыки. За одиннадцать месяцев я провел четыре поединка и чувствую, что становлюсь сильнее, нахожу свой тайминг и ритм.

Я не слишком беспокоюсь о Фьюри и Усике. Кто знает, выйдут ли они вообще в ринг?" - приводит слова Джошуа talkSPORT.

Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри спрогнозировал, за сколько раундов нокаутирует Усика.

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