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Джошуа сообщил, посетит ли бой Усик - Фьюри

Британец назвал условие, при котором станет свидетелем поединка.
Сегодня, 12:52
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что не собирается посещать бой Александра Усика против Тайсона Фьюри.

По словам британца, он намерен сосредоточиться на своей карьере, чтобы быть в форме перед следующими поединками. 

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"Наверное, я не посещу бой Фьюри - Усик. Я достаточно занят. Мне необходимо сфокусироваться на своих тренировках. Я всегда концентрируюсь на себе. Так что я сосредоточусь на своих тренировках. Это единственная причина, почему я не посещу поединок.

Дело в том, что ты никогда не знаешь, что произойдет. Посмотрите, как возникла возможность подраться с Нганну. У меня не было большого перерыва. Я не беру слишком большие паузы. Если это будет работа, например, если я буду комментировать бой, то я поеду туда. А в противном случае - нет", - сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Бой Усик - Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Джошуа предсказал победителя боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

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