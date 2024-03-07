Мэнни Пакьяо провел битву взглядов с Конором Бенном

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 38 КО) встретился с Конором Бенном (23-0, 14 КО).

Боксеры провели битву взглядов в Саудовской Аравии во время взвешивания бойцов накануне вечера бокса Джошуа – Нганну.

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По словам Пакяьо, спортсмены готовы провести поединок.

"Он популярен здесь, и сейчас он готов сразиться со мной. Я увидел это. Здесь у него много поклонников. Я ожидаю, что мы согласуем все в эти выходные, и я думаю, что мы будем биться здесь, в Саудовской Аравии".

Последний официальный бой Мэнни провел в августе 2021 года, проиграв Иорденису Угасу. С тех пор он принимает участие в выставочных поединках.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон проведет боксерский поединок с Джейком Полом.

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