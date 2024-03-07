Нганну перевесил Джошуа: видео финальной битвы взглядов
Бойцы проведут бой в Саудовской Аравии.
Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) проведут поединок.
Накануне боя боксеры прошли церемонию взвешивания.
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Результаты взвешивания:
- Фрэнсис Нганну – 123,6 кг
- Энтони Джошуа – 114,5 кг
Джошуа и Нганну также провели битву взглядов.
𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 👀 𝐅𝐀𝐂𝐄 𝐎𝐅𝐅 @anthonyjoshua 🆚 @francis_ngannou #JoshuaNgannou weigh-in 👉 https://t.co/KqxpzjZIBj #KnockoutChaos | #RiyadhSeason pic.twitter.com/ngTumjQpY0— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 7, 2024
Вечер бокса пройдет 8 марта в Саудовской Аравии.
Ранее Нганну назвал звездного супертяжеловеса, с которым хочет подраться после Джошуа.
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