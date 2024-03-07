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Нганну перевесил Джошуа: видео финальной битвы взглядов

Бойцы проведут бой в Саудовской Аравии.
Сегодня, 19:24
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) проведут поединок.

Накануне боя боксеры прошли церемонию взвешивания.

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Результаты взвешивания:

  • Фрэнсис Нганну – 123,6 кг
  • Энтони Джошуа – 114,5 кг

Джошуа и Нганну также провели битву взглядов.

Вечер бокса пройдет 8 марта в Саудовской Аравии.

Ранее Нганну назвал звездного супертяжеловеса, с которым хочет подраться после Джошуа.

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Нганну перевесил Джошуа: видео финальной битвы взглядов
Нганну перевесил Джошуа: видео финальной битвы взглядов

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