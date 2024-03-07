Нганну перевесил Джошуа: видео финальной битвы взглядов

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) проведут поединок.

Накануне боя боксеры прошли церемонию взвешивания.

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Результаты взвешивания:

Фрэнсис Нганну – 123,6 кг

Энтони Джошуа – 114,5 кг

Джошуа и Нганну также провели битву взглядов.

Вечер бокса пройдет 8 марта в Саудовской Аравии.

Ранее Нганну назвал звездного супертяжеловеса, с которым хочет подраться после Джошуа.

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