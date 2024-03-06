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Нганну назвал звездного супертяжеловеса, с которым хочет подраться после Джошуа

Камерунец хочет получить всех топов дивизиона.
Сегодня, 08:05
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну заявил, что после поединков с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа желает разделить ринг с Деонтеем Уайлдером.

По словам камерунца, ему интересен поединок, даже несмотря на разгромное поражение американца от Джозефа Паркера.

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"Есть три имени, которые приходят мне на ум: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. У меня все еще есть эти три имени.

Хочу ли драться с Уайлдером после его поражения от Паркера? Да, по-прежнему хочу. Все не закончится, пока я не подерусь с Уайлдером", - приводит слова Нганну Dazn.

Напомним, 8 марта Нганну проведет бой с Джошуа. В октябре прошлого года он проиграл единогласным решением судей Фьюри.

Ранее Джошуа назвал самых величайших супертяжеловесов.

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