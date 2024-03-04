Джошуа признался, как бы хотел победить Нганну

Британец назвал свой план на бой со звездой UFC.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о поединке против бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну.

По словам британца, он намерен нокаутировать камерунца.

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"Я верю, что могу нокаутировать Нганну. Да, я бы хотел победить таким образом и сделать этим заявление", - приводит слова Джошуа Boxing News 24.

Бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Чисора предсказал результат боя Джошуа - Нганну.

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