iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джошуа признался, как бы хотел победить Нганну

Британец назвал свой план на бой со звездой UFC.
Вчера, 23:22
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о поединке против бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну.

По словам британца, он намерен нокаутировать камерунца.

Читай также: Фьюри: Я могу умереть в бою с Усиком

"Я верю, что могу нокаутировать Нганну. Да, я бы хотел победить таким образом и сделать этим заявление", - приводит слова Джошуа Boxing News 24.

Бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Чисора предсказал результат боя Джошуа - Нганну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

Статьи по теме

Джошуа признался, опасается ли нокаута в бою с Нганну Джошуа признался, опасается ли нокаута в бою с Нганну
"У меня нет опыта, но я умею драться": Нганну раскрыл план на поединок с Джошуа "У меня нет опыта, но я умею драться": Нганну раскрыл план на поединок с Джошуа
"Не слишком беспокоюсь": Джошуа усомнился в проведении боя Усик - Фьюри "Не слишком беспокоюсь": Джошуа усомнился в проведении боя Усик - Фьюри
Джошуа высказался о разгульном образе жизни Макгрегора Джошуа высказался о разгульном образе жизни Макгрегора
Помочь журналистам

Видео

Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс
Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Франция закрыла седьмой этап победой в смешанной эстафете
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:54
Бавария постарается продлить контракт с ключевым игроком
Европа00:41
"Лучшая защита, лучшее нападение, невероятный голод": Пирс Морган - об Арсенале
Европа00:23
Некоторые игроки Манчестер Юнайтед недовольны нагрузками от тен Хага
Европа00:10
Ярмолюк сделал заявление о своем будущем в Брентфорде
Вчера, 23:56
Европа23:56
Унижение и позор на собственном поле: Арсенал поиздевался над Шеффилдом
Европа23:45
Дженоа без Малиновского едва не сотворила сенсацию в матче с Интером
Европа23:27
Пике выступил с публичной критикой в адрес руководства Барселоны
Бокс23:22
Джошуа признался, как бы хотел победить Нганну
Другие страны23:00
Неймар изъявил желание воссоединиться с Месси
Европа22:51
"Скорее бы 30 июня": Ультрас ПСЖ вывесили баннер в адрес Мбаппе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK