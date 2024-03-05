Где Усик? Джошуа назвал самых величайших супертяжеловесов

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) поделился мнением о бойцах супертяжелого веса.

Британец разделил боксеров на категории. По мнению Энтони, лучшими боксерами в истории дивизиона являются: Мухаммед Али, Эвандер Холифилд, Владимир Кличко, Леннокс Льюис, Рокки Марчиано, Майк Тайсон и Дерека Чисора.

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"Чисора был в компании сильнейших долгое время. Он видел все хорошее, плохое и уродливое в боксе, поэтому он в числе величайших. Он должен быть на пенсии, но он все еще продолжает", - сказал Джошуа в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions.

Отметим, что Энтони поставил себя и Александра Усика в ранг "чемпионов".

Ранее Джошуа признался, как бы хотел победить Нганну.

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