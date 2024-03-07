Чжилей перевесил Паркера на 20 кг: видео финальной битвы взглядов

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) и экс-чемпион Джозеф Паркер (34-3, 23 КО) проведут очный поединок.

Боксеры встретились на церемонии взвешивания. Китаец перевел своего соперника из Новой Зеландии на 20 кг.

Читай также: Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом

Результаты взвешивания:

Чжан Чжилей – 132,3 кг

Джозеф Паркер – 112,3 кг

Боксеры также провели финальную битву взглядов.

Бой состоится завтра, 8 марта, в Саудовской Аравии.

Ранее Чжилей пригрозил уничтожить Паркера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!