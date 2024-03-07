Чжилей перевесил Паркера на 20 кг: видео финальной битвы взглядов
Китанец намерен защитить свой статус.
Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) и экс-чемпион Джозеф Паркер (34-3, 23 КО) проведут очный поединок.
Боксеры встретились на церемонии взвешивания. Китаец перевел своего соперника из Новой Зеландии на 20 кг.
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Результаты взвешивания:
- Чжан Чжилей – 132,3 кг
- Джозеф Паркер – 112,3 кг
Боксеры также провели финальную битву взглядов.
Your co-main is 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ✅— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 7, 2024
Zhilei Zhang 🍿 @JoeBoxerParker #JoshuaNgannou weigh-in 👉 https://t.co/KqxpzjZIBj #KnockoutChaos | #RiyadhSeason pic.twitter.com/gSIAIzjqIH
Бой состоится завтра, 8 марта, в Саудовской Аравии.
Ранее Чжилей пригрозил уничтожить Паркера.
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