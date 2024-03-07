iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чжилей перевесил Паркера на 20 кг: видео финальной битвы взглядов

Китанец намерен защитить свой статус.
Сегодня, 19:15
Чжан Чжилей - Джозеф Паркер / Getty Images
Чжан Чжилей - Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) и экс-чемпион Джозеф Паркер (34-3, 23 КО) проведут очный поединок.

Боксеры встретились на церемонии взвешивания. Китаец перевел своего соперника из Новой Зеландии на 20 кг.

Читай также: Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом

Результаты взвешивания:

  • Чжан Чжилей – 132,3 кг
  • Джозеф Паркер – 112,3 кг

Боксеры также провели финальную битву взглядов.

Бой состоится завтра, 8 марта, в Саудовской Аравии.

Ранее Чжилей пригрозил уничтожить Паркера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Чжан Чжилей

Статьи по теме

"Тебя ждет большой взрыв": Чжилей пригрозил уничтожить Паркера "Тебя ждет большой взрыв": Чжилей пригрозил уничтожить Паркера
"Никогда не поставлю против друга": Фьюри рассказал, за счет чего Паркер способен одолеть Чжилея "Никогда не поставлю против друга": Фьюри рассказал, за счет чего Паркер способен одолеть Чжилея
Лига конференций-2023/24: Маккаби Тель-Авив сенсационно разбил Олимпиакос, Аякс сыграл вничью с Астон Виллой Лига конференций-2023/24: Маккаби Тель-Авив сенсационно разбил Олимпиакос, Аякс сыграл вничью с Астон Виллой
Ливерпуль уверенно разгромил Спарту в матче, где был забит юбилейный гол при Клоппе Ливерпуль уверенно разгромил Спарту в матче, где был забит юбилейный гол при Клоппе
Помочь журналистам

Видео

Нганну перевесил Джошуа: видео финальной битвы взглядов
Нганну перевесил Джошуа: видео финальной битвы взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига конференций21:45
Лига конференций-2023/24: Маккаби Тель-Авив сенсационно разбил Олимпиакос, Аякс сыграл вничью с Астон Виллой
Лига Европы21:44
Ливерпуль уверенно разгромил Спарту в матче, где был забит юбилейный гол при Клоппе
Лига Европы21:41
Рома уничтожила Брайтон Де Дзерби в 1/8 финала Лиги Европы
Бокс21:20
"Чудеса случаются": Джошуа рассказал, как перенес два поражения от Усика
Другие страны21:17
Команда бывшего тренера Шахтера неожиданно уверенно победила Ан-Наср Роналду
Украина21:15
УПЛ: Заря одолела Минай, Верес вырвал ничью у Динамо
Лига Европы21:06
Нуньес забил 1000-й гол Ливерпуля за все время работы Клоппа
Бокс20:55
Майк Тайсон: Я начал путь Джейка Пола в боксе и планирую его закончить
Формула 120:51
"Он не лжец": Ферстаппен встал на защиту своего отца в конфликте с Хорнером
Украина20:47
Верес сенсационно вырвал ничью у Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK