Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) высказался о том, кто из его соперников обладал самым сильным ударом.

По словам знаменитого спортсмена, сильнее всех бил Владимир Кличко.

Читай также: "Хочу, чтобы ему сломали челюсть": Джошуа высказался о бое Усик - Фьюри

"Кто бил меня сильнее всех? Это был Кличко.

Я собирался сказать Руис, но когда Кличко ударил меня, это было похоже на контузию затылка.

Когда я вышел на бой с Кличко, да, я знал, что он может пойти по двум направлениям. Я могу либо выиграть, либо меня уложат на спину. Знаете, когда тебя выносят на носилках?", - приводит слова Джошуа talkSPORT.

Напомним, в 2017 году Джошуа победил Кличко техническим нокаутом, хоть до этого побывал в нокдауне.

Ранее Джошуа предсказал победителя боя Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!