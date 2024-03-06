Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) высказался о том, кто из его соперников обладал самым сильным ударом.
По словам знаменитого спортсмена, сильнее всех бил Владимир Кличко.
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"Кто бил меня сильнее всех? Это был Кличко.
Я собирался сказать Руис, но когда Кличко ударил меня, это было похоже на контузию затылка.
Когда я вышел на бой с Кличко, да, я знал, что он может пойти по двум направлениям. Я могу либо выиграть, либо меня уложат на спину. Знаете, когда тебя выносят на носилках?", - приводит слова Джошуа talkSPORT.
Напомним, в 2017 году Джошуа победил Кличко техническим нокаутом, хоть до этого побывал в нокдауне.
Ранее Джошуа предсказал победителя боя Усик - Фьюри.
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