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"Тебя ждет большой взрыв": Чжилей пригрозил уничтожить Паркера

Китайский супертяж уверен в своей победе.
Сегодня, 12:58
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Обладатель временного титула WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей поделился ожиданиями от боя против бывшего чемпиона Джозефа Паркера.

Китайский боксер выразил уверенность, что сможет расправиться с новозеландским соперником.

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"Я верю, что могу победить в поздних раундах. Я знаю, что команда моего оппонента изучала мои бои, и ориентируются на поединки против Хрговича и Форреста. Они верят, что во второй половине поединка моя физическая форма ухудшится и у них появится возможность победить меня решением судей.

Даже если наш бой дойдет до поздних раундов, я верю, что смогу победить. Я сделаю это с китайской скоростью. Эй, Джо, тебя ждет большой взрыв. Я тебя уничтожу", - приводит слова Чжилея Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Чжилей - Паркер состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках вечера бокса, главным событием которого будет поединок Энтони Джошуа против Фрэнсиса Нганну.

Ранее Паркер раскрыл важную деталь контракта на бой с Чжилеем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Чжан Чжилей

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