"Никогда не поставлю против друга": Фьюри рассказал, за счет чего Паркер способен одолеть Чжилея

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о бое между Джозефом Паркером и обладателем временного титула WBO Чжаном Чжилеем.

Британец рассказал, что его другу в лице новозеландского боксера нужно для победы в этом противостоянии.

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"Паркер - мой друг, потому я никогда не поставлю против него. Я думаю, он может победить в этом бою.

Считаю, что он способен перебоксировать Чжилея, если не позволит Чжану поймать себя в статическом положении и не будет вступать с ним в размены. У Джозефа хорошая работа ног и боксерские навыки.

У Чжана быстрые руки и медленные ноги. Если ты будешь стоять перед ним, то он разорвет тебя на куски. Но я думаю, что Джозеф победит Чжилея", - сказал Фьюри в комментарии The Stomping Ground.

Напомним, что бой Чжилей - Паркер состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках вечера бокса, главным событием которого будет поединок Энтони Джошуа против Фрэнсиса Нганну.

Ранее Паркер рассказал, чего нужно опасаться в бою с Чжилеем.

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