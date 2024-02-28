iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Паркер рассказал, чего нужно опасаться в бою с Чжилеем

Новозеландский боксер оценил своего ближайшего соперника.
Сегодня, 16:35
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о своем сопернике обладателе временного пояса WBO Чжане Чжилее.

Новозеландский боксер понимает, что ему будет противостоять предельно уверенный в своих силах оппонент после двух побед над Джо Джойсом, но он постарается с этим справиться.

Читай также: "Придется снова": Паркер раскрыл важную деталь контракта на бой с Чжилеем

"Чжан сейчас будет драться с высочайшей уверенностью, которую он получил после двух поединков с Джо Джойсом. У парня много силы и он выбирает момент, когда наносить удары. Он будет это делать всю ночь на пролет. Поэтому нужно терпение, движение и умения.

Что касается меня, то я чувствую себя на вершине после последнего боя. Все дело в том, что я смогу сделать в предстоящем поединке и как воспользуюсь ситуацией. Если я смогу сохранить импульс последнего поединка, то снова окажусь на высоте", - приводит слова Паркера Sky Sports.

Напомним, что бой Чжилей - Паркер состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках вечера бокса, главным событием которого будет поединок Энтони Джошуа против Фрэнсиса Нганну.

Ранее Паркер назвал ключ к успеху в бою с Чжилеем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Чжан Чжилей

Статьи по теме

"Придется снова": Паркер раскрыл важную деталь контракта на бой с Чжилеем "Придется снова": Паркер раскрыл важную деталь контракта на бой с Чжилеем
Паркер назвал ключ к успеху в бою с Чжилеем Паркер назвал ключ к успеху в бою с Чжилеем
"Очень сложно выбрать, я тренировал 40 лет": Венгер собрал своего идеального футболиста "Очень сложно выбрать, я тренировал 40 лет": Венгер собрал своего идеального футболиста
Правительство Британии не даст денег на новый стадион МЮ Правительство Британии не даст денег на новый стадион МЮ
Помочь журналистам

Видео

Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити
Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа20:17
"Очень сложно выбрать, я тренировал 40 лет": Венгер собрал своего идеального футболиста
Европа19:57
Правительство Британии не даст денег на новый стадион МЮ
Лига Чемпионов19:47
Моуриньо: Мы с Роналду были уничтожены после полуфинала Лиги чемпионов-2012
Европа19:30
В Реале недовольны реакцией своего новичка на решение Анчелотти
Формула 119:26
Риккардо: Место в Ред Булл в 2025 году - это цель, а не фокус моего внимания
Европа19:05
Экс-защитник Манчестер Юнайтед возглавил сборную Ирландии
Европа18:58
Ассистент Клоппа уже нашел себе следующее место работы
Другие страны18:31
Жители родного города Дани Алвеса просят демонтировать статую футболиста
Европа18:23
Ливерпуль предпримет последнюю попытку вернуть бывшего спортивного директора
Европа18:08
Защитник аутсайдера АПЛ заинтересовал испанский гранд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK