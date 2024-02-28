Паркер рассказал, чего нужно опасаться в бою с Чжилеем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о своем сопернике обладателе временного пояса WBO Чжане Чжилее.

Новозеландский боксер понимает, что ему будет противостоять предельно уверенный в своих силах оппонент после двух побед над Джо Джойсом, но он постарается с этим справиться.

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"Чжан сейчас будет драться с высочайшей уверенностью, которую он получил после двух поединков с Джо Джойсом. У парня много силы и он выбирает момент, когда наносить удары. Он будет это делать всю ночь на пролет. Поэтому нужно терпение, движение и умения.

Что касается меня, то я чувствую себя на вершине после последнего боя. Все дело в том, что я смогу сделать в предстоящем поединке и как воспользуюсь ситуацией. Если я смогу сохранить импульс последнего поединка, то снова окажусь на высоте", - приводит слова Паркера Sky Sports.

Напомним, что бой Чжилей - Паркер состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках вечера бокса, главным событием которого будет поединок Энтони Джошуа против Фрэнсиса Нганну.

Ранее Паркер назвал ключ к успеху в бою с Чжилеем.

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