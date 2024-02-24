Паркер назвал ключ к успеху в бою с Чжилеем

Новозеландец раскрыл план на поединок с китайским соперником.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился ожиданиями от боя против обладателя временного пояса WBO Чжана Чжилея.

В частности, новозеландский боксер рассказал, за счет чего собирается одолеть своего китайского оппонента.

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"Я двигаюсь гораздо лучше, чем Джо Джойс. Думаю, что в бою с Чжаном важно держать дистанцию и много двигаться.

По Чжилею было видно, что он уставал во многих поединках. Мне нужен самый лучший Чжан, который проведет 12 раундов. Я хочу продемонстрировать все в этом бою. Поэтому нужно соблюдать дистанцию, двигаться, комбинировать и дать волю рукам", - приводит слова Паркера Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Чжилей - Паркер состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках вечера бокса, главным событием которого будет поединок Энтони Джошуа против Фрэнсиса Нганну.

Ранее Чжилей заявил, что готов удивить в бою с Паркером.

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